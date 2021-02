Remarca NEGATIVA a lui Cahill la adresa lui Halep dupa meciul DE INFARCT: "Asta mi-a spus la finalul meciului!"  Raspunsul Simonei 

Simona Halep (29 ani) a revenit miraculos in turul 2 de la Australian Open si a obtinut victoria!

Jucatoarea din Romania a cedat primul set in fata Ajlei Tomljanovic, l-a castigat pe al doilea, insa a fost aproape sa cedeze in decisiv. Australianca s-a dus la 2-5, insa Simona a reusit o revenire fantastica si a intors rezultatul, inchizand meciul spectaculos.

La conferinta de presa de la finalul meciului, Halep a dezvaluit ca antrenorul sau, Darren Cahill i-a reprosat ca a vazut-o pe teren exact ca in trecut, cand se enerva si pierdea controlul meciului.

"Eram emotionata inainte de meci, am vorbit mult, am spus lucruri negatice. Vreau sa le cer scuze celor din echipa mea, am fost dura cu ei, insa se intampla.

Am vorbit cu Darren la finalul meciului si mi-a zis: 'Ai aratat ca vechea Simo!'. Am zis nu, ca am progresat la un capitol. Am luptat pana la final. A fost de acord cu mine, e un mare plus, chiar daca am vorbit mult pe teren si am fost pesimista. Am putut castiga meciul si am revenit de la scorul ala", a spus Simona la conferinta.