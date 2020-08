Schimbare de ultim moment? Simona Halep are toate sansele sa participe la US Open! 

Simona Halep a revenit asupra deciziei initiale ferme de a nu participa la US Open 2020.

Simona Halep nu a luat inca decizia finala cu privire la prezenta pe tabloul principal al US Open 2020, dar a ales sa nu inchida definitiv usa care ii faciliteaza accesul la editia din acest an a Grand Slam-ului newyorkez.

Conform The New York Times, numarul 2 WTA a decis sa ramana pe lista jucatoarelor din lista extinsa de participante, in conditiile in care s-ar fi putut retrage de pe aceasta si, implicit, sa renunte complet la posibilitatea de a mai juca la US Open, care va incepe in 31 august.

Decizia ultima va fi luata de catre Simona Halep si staff-ul sau in a doua parte a acestei luni. Intr-o situatie similara se afla Bianca Andreescu, campioana en-titre la US Open, care inca nu a afirmat daca va juca la New York sau nu.

"Suntem in mijlocul unei pandemii globale, exista riscuri cand vine vorba despre calatorit la care se adauga o posibila carantina si toate schimbarile din jurul turneului, toate acestea ma fac sa ma gandesc bine", spunea Simona Halep in luna iunie referitor la prezenta sa in cel mai galagios oras al Statelor Unite ale Americii.