Participa Simona Halep la US Open? Indiciul care ii tradeaza decizia finala

Simona Halep nu va participa la WTA Cincinnati, turneul care ar trebui sa preceada editia 2020 a Openului American.

Circuitul WTA si organizatorii competitiei din Cincinnati traverseaza clipe grele. Mai multe jucatoare puternice, printre care Simona Halep, Ashleigh Barty (liderul mondial) si Naomi Osaka au luat decizia de a nu face deplasarea in Statele Unite ale Americii pentru aceasta intrecere.

Alegerea celor trei nu inseamna automat ca nu vor participa la US Open, dar ramane un indiciu relevant in vederea posibilei absente de la editia din acest an, la fel ca in cazul Elinei Svitolina sau al Angeliquei Kerber.

La Cincinnati vor fi prezente insa numeroase jucatoare din topul circuitului mondial, precum Karolina Pliskova, Serena Williams, Sofia Kenin, Kiki Bertens, Petra Kvitova, Garbine Muguruza sau Belinda Bencic.

WTA Cincinnati se va disputa in acest an la New York pentru ca oficialii sa se asigure ca detin un control sporit al situatiei din punct de vedere sanitar.