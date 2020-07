BREAKING NEWS | Simona Halep NU PARTICIPA la Palermo! Motivul din spatele deciziei 

Contrar asteptarilor, Simona Halep nu va putea participa in cele din urma la turneul WTA de la Palermo.

Decizia vine pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in tara noastra, dar si de temerile campioanei en-titre de la Wimbledon de a calatori in aceasta perioada greu incercata de pandemie.

"Avand in vedere recenta crestere a cazurilor de COVID-19 din Romania si teama de calatorii internationale cu avionul in aceasta perioada, am luat dificila decizie de ma retrage de la turneul de la Palermo. Vreau sa multumesc directorului terenului si ministrului Sanatatii din Italia pentru eforturile facute pentru mine si sper ca turneul sa fie un succes," a scris Simona Halep pe Twitter.

Ministrul Sanatatii in Italia, Roberto Speranza a anunat vineri ca a semnat o ordonanta prin care cetatenii bulgari si romani care sosesc pe teritoriul Italiei sunt obligati la carantina de 14 zile odata cu sosirea in Peninsula Italica.

"Am primit cu amaraciune veste despre decizia lui Halep. Sambata eram optimisti si i-am informat pe cei din staff-ul lui Halep ca sportivii profesionisti nu sunt obligati sa stea in carantina” ,a spus Oliviero Palma, directorul turneului, conform Gsp.

Simona Halep spera in continuare sa isi faca revenire la turneul WTA de la Praga, programat sa inceapa in data de 10 august.