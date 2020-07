Turneul Campioanelor 2020, ANULAT! Simona Halep nu va putea participa in acest an, indiferent de rezultate 

Fanii tenisului au primit o noua veste nefericita cu privire la sezonul 2020 cand au auzit ca niciun turneu WTA ori ATP programat in China pentru toamna acestui an nu va mai avea loc.

Decizia a fost luata luand in considerare faptul ca implica si anularea Turneului Campioanelor, fixat pentru inceputul lunii noiembrie la Shenzhen, China.

"Suntem extrem de dezamagiti ca intrecerile noastre de talie mondiala nu vor putea avea loc in China in acest an," a punctat Steve Simon, presedintele WTA. "Din pacate, decizia include anularea Turneului Campioanelor de la Shenzhen si cursa pentru aceasta competitie. Cu toate acestea, respectam decizia care a fost luata si suntem nerabdatori sa ne intoarcem in China cat de curand posibil in urmatorul sezon," a adaugat Simon.

Lista turneelor anulate din toamna acestui an:

- 12-19 octombrie China Open (Beijing)

- 19-26 octombrie – Dongfeng Motor Wuhan Open

- 19-26 octombrie – Jiangxi Open (Nanchang)

- 26 octombrie – Zhengzhou Open

- 9 noiembrie – Shiseido WTA Finals Shenzhen

- 16 noiembrie– Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

- 23 noiembrie – Guangzhou Open

Presedintele ATP, Andrea Gaudenzi a fost in asentiment cu omologul sau din WTA, spunand: "Respectam decizia guvernului chinez care face lucrul cel mai bun pentru tara, ca raspuns la aceasta situatie fara precedent. Turneele acestea au fost pietre de hotar pentru circuitul asiatic si vreau sa le multumesc organizatorilor pentru angajamentul de care au dat dovada, dar si pentru colaborare. Fanii chinezi sunt printre cei mai pasionali din lume si stiu ca jucatorii abia asteapta urmatoarea ocazie de a juca sub ochii lor," a punctat Gaudenzi.

Vestea nu o afecteaza in mod direct pe Simona Halep, care a lasat de inteles ca nu are de gand sa paraseasca prea curand continentul pana ce calatoritul peste ocean nu va deveni din nou sigur, in contextul raspandirii noului coronavirus.