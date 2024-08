Competiția va avea loc la "Flushing Meadows" în perioada 26 august – 8 septembrie, iar turneul de calificare începe în curând, cu patru românce în cursă pentru a accede pe tabloul principal.

Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024

1. Anca Todoni (locul 117 WTA) va fi prima dintre românce care intră în competiție. În primul tur de calificări, Todoni va întâlni japoneza Nao Hibino (locul 154 WTA). Meciul va avea loc luni, 19 august, în jurul orei 22:30 (ora României). Anca Todoni, cap de serie 14 în calificări, ar putea întâlni în turul 2 câștigătoarea meciului dintre Linda Fruhvirtova și Kristina Mladenovic. Este prima întâlnire directă între Todoni și Hibino.

2. Miriam Bulgaru (locul 191 WTA) va juca împotriva croatei Ana Konjuh (locul 185 WTA). Meciul este programat nu mai devreme de ora 00:00, iar dacă Miriam Bulgaru va câștiga, va da piept cu învingătoarea din confruntarea Lina Gjorcheska – Julia Riera. Va fi prima confruntare directă între Bulgaru și Konjuh.

3. Irina Bara (locul 215 WTA) va avea o întâlnire interesantă cu Xiaodi You (locul 222 WTA). Este cea de-a patra confruntare directă între cele două jucătoare, iar Xiaodi You conduce cu 2-1 la meciurile directe. Ultimul meci dintre cele două a fost câștigat de chinezoaică pe 13 iunie, cu 2-6, 6-4, 6-4, în optimi la "ITF Biarritz". Dacă Irina Bara va reuși să treacă de Xiaodi You, va întâlni în turul 2 pe Arina Rodionova sau Elsa Jacquemot.

4. Gabriela Ruse (locul 124 WTA) este ultima româncă din calificări. Ea va juca împotriva Antoniei Ruzic (locul 185 WTA) în premieră. Dacă Gabriela Ruse va câștiga, va întâlni în turul 2 câștigătoarea meciului dintre Zarina Diyas și Ye-Xin Ma.

De asemenea, pe tabloul principal al US Open vor fi prezente doar două românce: Jaqueline Cristian (locul 70 WTA) și Ana Bogdan (locul 103 WTA).