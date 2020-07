Simona Halep, intre ciocan si nicovala! Cum a ajuns in situatia de a incalca fie legile Statului Italian, fie regulile WTA

Participarea Simonei Halep la turneul WTA de la Palermo este inca incerta.

Bulgaria si Romania fiind doua dintre statele din Uniunea Europeana cu cele mai multe cazuri de coronavirus inregistrate in ultima saptamana, ministrul Sanatatii in Italia, Roberto Speranza a semnat o ordonanta prin care persoanele din Romania si Bulgaria care intra pe teritoriul Italiei vor fi obligate sa se supuna la 14 zile de carantina.

Directorul turneului din Sicilia, Oliviero Palma a reactionat imediat si a trimis o scrisoare oficiala guvernului italian prin care cerea acordarea unei derogari jucatoarelor cu provenienta din Romania si Bulgaria, printre care s-ar afla Simona Halep, Irina Begu si Sorana Cirstea.

Masura luata de Ministerul Sanatatii din Italia ar afecta-o direct pe Simona Halep, nu doar prin faptul ca ar priva-o de experienta acestei intreceri, dar ar pune-o pe numarul 2 WTA in situatia de a incalca regulile WTA, intrucat jucatoarele care isi anunta prezenta la un turneu si nu o onoreaza sunt penalizate direct de circuit.

Italienii sunt optimisti insa si lupta pentru a o avea pe Halep drept cea mai valoroasa participanta la editia din acest an. “Simona Halep ar trebui sa participe la cea de-a 31-a editie a Palermo Ladies Open. In urma unei interpretazi literale a masurilor implementate, se pare ca muncitorii, deci si atletii profesionisti, vor putea sa beneficieze de scutire a perioadei de carantinare. Asteptam o clarificare oficiala in acest sens din partea autoritatilor competente, dar suntem increzatori ca se va putea. Am asigurat-o pe manager-ul Simonei Halep, Virginia Ruzici”, a afirmat Oliviero Palma, directorul competitiei WTA Palermo, anunta Eurosport.

16,140 si 4668 de cazuri active inregistreaza actualmente Romania, respectiv Bulgaria, doua dintre statele puternic afectate recent de raspandirea bolii COVID-19.