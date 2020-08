Vestea care ii deranjeaza pe Simona Halep si Ion Tiriac | Autoritatile spaniole se opun organizarii turneelor de la Madrid

Autoritatile spaniole ii cer lui Ion Tiriac sa nu organizeze turneele ATP si WTA de la Madrid in acest an.

Spania fiind a noua tara in lume la numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, 335,602 pana azi, 2 august, autoritatile din Madrid i-au cerut patronului turneelor de tenis de la Madrid, Ion Tiriac sa anuleze editiile din acest an.

Desi jucatori ca Rafael Nadal sau Dominic Thiem si-au anuntat prezenta, ibericii sunt sceptici cu privire la sansele de a organiza aceste intreceri in conditii de siguranta atat pentru jucatori, cat si pentru staff-ul implicat, in ciuda faptului ca Ion Tiriac i-a asigurat ca toate masurile de preventie vor fi respectate.

Turneele ATP si WTA de la Madrid care ii aduceau anual un profit estimat la 30 de milioane de euro lui Ion Tiriac au fost initial reprogramate pentru perioada 14-20 septembrie, in conditiile in care in mod normal ar fi avut loc in saptamana 3-10 mai.

Competitiile din capitala Spaniei se afla in continuare in calendarul oficial WTA si ATP, dar directorul turneului Mutua Madrid Open, Feliciano Lopez nu este optimist cu privire la derularea editiei 2020, care ar trebui sa preceada turneul de la Roland Garros, fixat pentru 27 septembrie - 11 octombrie.