Refuzul Simonei Halep de a juca la Palermo a iscat o serie de scandaluri: cine i-a luat apararea dupa ce italienii au criticat-o

Renuntul Simonei Halep de a mai participa la turneul WTA Palermo, in conditiile numarului crescand de cazuri pozitive la COVID-19 in Romania i-a intristat pe organizatorii turneului din Sicilia, in frunte cu directorul competitiei, Oliviero Palma, care facuse numeroase demersuri pentru a incuraja prezenta campioanei en-titre de la Wimbledon la intrecerea din Palermo.

“Noi eram optimisti si am informat staff-ul Simonei Halep in legatura cu faptul ca jucatorii si jucatoarele profesioniste nu s-ar supune acestei carantine, dar staff-ul lui Halep ne-a comunicat decizia sa, care strica toate eforturile noastre. Suntem tristi si profund dezamagiti," a afirmat Oliviero Palma, directorul turneului, potrivit Agerpres.

Turneul WTA International de la Palermo pierde astfel capul de afis in persoana Simonei Halep, insa competitia va reuni peste cinci jucatoare de top 30 WTA, de la Johanna Konta (14 WTA) si pana la Donna Vekic sau Elise Mertens.

Decizia Simonei Halep nu este o surpriza pentru jurnalistii din strainatate, Ben Rothenberg, autor pentru New York Times subliniind pe Twitter ca Halep este recunoscuta pentru stilul sau precaut in circuit, Simona alegand sa nu participe nici la editia 2016 a Jocurilor Olimpice din teama de a nu contacta virusul Zika. Acelasi Ben Rothenberg l-a criticat pe Oliviero Palma pentru declaratia facuta, punctand ca o retragere in mijlocul pandemiei nu este de criticat: "Oameni buni, tot mai multi sportivi se vor retrage de la anumite turnee de tenis in timpul pandemiei si nimeni nu-i poate invinovati! Amaraciunea nu este raspunsul adecvat!", a scris Ben Rothenberg pe Twitter, informeaza Eurosport.