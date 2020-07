Reincep turneele, dar nu fara emotii! Cate teste COVID-19 va trebui sa faca Simona Halep pentru a participa la turneul din Sicilia

Circuitul WTA este programat sa revina incepand cu data de 3 august, cand Simona Halep va conduce o serie de noua jucatoare din top 30-ul mondial nerabdatoare sa revina pe teren intr-o competitie oficiala.

Directorul turneului WTA Palermo, Oliviero Palma a anuntat deja masurile de preventie in contextul pandemiei inca active de coronavirus; printre acestea, se numara obligativitatea jucatoarelor si a staff-ului jucatoarelor de a face testul COVID-19 inainte de sosire, la sosire, dar si o data la patru zile in timpul concursului pentru ca organizatorii sa poata monitoriza raspandirea coronavirusului.

Din fericire pentru jucatoare, meciurile nu vor avea loc cu tribunele goale. "Terenul Central va primi un maximum de 350 de persoane, spectatori, jucatoare si staff, dintr-o capacitate reala de 1.500. Toti spectatorii vor pastra o distanta stricta si vor fi obligati sa poarte masca," a afirmat Oliviero Palma.

In plus, Simona Halep si celelalte jucatoare vor avea datoria de a-si lua singure prosoapele, nemaiavand copii de mingi care sa le ajute cu aceasta parte a jocului, spre deosebire de meciurile disputate inainte de pandemie.

"Simt responsabilitatea de a arata lumii ca se poate juca tenis, dar tinand seama de toate tipurile de precautii. Turneul va avea pierderi economice anul acesta, dar vom face o evaluare pentru 2020 si 2021, sperand ca vom recupera in sezonul viitor," a mai spus directorul competitiei din Palermo.

In Palermo, Sicilia vor ateriza jucatoare cu rezultate notabile in circuitul WTA, printre care Johanna Konta, Petra Martic, Anett Kontaveit, Elise Mertens, Donna Vekic, Ekaterina Alexandrova sau Maria Sakkari, dar Oliviero Palma are incredere ca niciuna dintre jucatoare nu va fi infectata cu noul coronavirus. "Tabloul e ceva nebunesc, aproape ca la un turneu de categorie Premier. Jucatoarele si WTA au incredere in noi, dar si in Sicilia, o zona despre care putem spune ca e libera de COVID-19," a precizat Palma, conform Gazeta, pe fondul celor 3000 de persoane infectate in Insula de la inceputul pandemiei pana in prezent.