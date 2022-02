Novak Djokovic acuză că a fost umilit în Australia: „De ce au fost probleme abia când am sosit eu? Să-mi spuneți voi!”

Novak Djokovic nu a avut un început de an fericit, aflându-se în incapacitatea de a sărbători Crăciunul pe rit vechi alături de familie.

Cazat într-un hotel pentru refugiați de autoritățile de la Melbourne, în urma problemelor cu viza, la intrarea în Australia, liderului ATP i-au fost date să mănânce viermi și pâine mucegăită, în timp ce populația locală și-l dorea deportat.

Vorbind despre reportajele mass-mediei în perioada dificilă din primele două săptămâni ale anului, Novak Djokovic a afirmat pentru Sport Klub Serbia că a fost umilit la nivel global, imaginea sa fiind pătată de presă.

Novak Djokovic: „O repet, ca un papagal: toată lumea a avut la dispoziție aceeași scutire.”

„Unii cred că am politizat întreaga situație, că am vrut să intru deliberat în țară pentru a atrage atenție. Cred că am intrat mai degrabă în politică decât în sport.

S-a format o imagine foarte urâtă despre mine. M-au umilit la nivel global, dacă pot să spun așa. De aceea e important să am întotdeauna ocazia de a spune ceva.

Dacă cineva mă întreabă ceva, o să răspund, îmi voi repeta răspunsurile, pentru că nu am nimic altceva de adăugat, afară de ce am comunicat BBC.

Am făcut tot ce mi s-a cerut. Am fost în aceeași poziție ca orice alt tenismen. Văd că impresia că am fost privilegiat și am primit tratament în baza statutului meu.

Djokovic: „Din senin, problemele au apărut când am sosit eu. De ce? Să-mi spuneți voi!”

Am spus ceva pentru BBC și o voi repeta, ca un papagal: toată lumea a avut la dispoziție aceeași scutire. Am venit în Australia, iar cu 10 zile înaintea mea o jucătoare din Cehia și un antrenor din Croația beneficiau de aceeași scutire.

Cehoaica a jucat, antrenorul și-a antrenat jucătorul și nu au existat probleme. Din senin, problemele au apărut când am sosit eu. De ce? Să-mi spuneți voi asta,” a spus Novak Djokovic pentru Sport Klub, notează Tennis Head.

Scutirea invocată de Novak Djokovic, deși disponibilă pentru toți tenismenii, nu a ajutat pe majoritatea participanților, care nu au avut nevoie de ea, fiind vaccinați. Actualmente, 99 de tenismeni din top 100 ATP sunt vaccinați, unicul care a decis nevaccinarea rămânând sârbul Novak Djokovic.

Începând cu ziua de luni, 28 februarie, Daniil Medvedev îl va detrona pe Novak Djokovic în fruntea clasamentului ATP, în urma eliminării timpurii suferite de sârb la Dubai, în faza sferturilor de finală, în favoarea cehului Jiri Vesely.