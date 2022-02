Novak Djokovic: „Nu îndrăznesc să spun că l-aș fi câștigat eu, dar Nadal a beneficiat de o oportunitate grozavă la Australian Open”

Novak Djokovic a oferit un interviu amplu în cadrul emisiunii OKO, difuzate de RTS și a explicat, pe larg, motivele pentru care alege să nu se vaccineze anti-COVID.

Liderul ATP își asumă potențiale absențe în alte turnee de mare șlem, dar preferă ca organismul său să lupte cu virusul, în schimbul primirii celor două doze de vaccin.

„Ca sportiv de performanță trebuie să verific foarte bine orice intră în corpul meu și care mi-ar putea schimba până și 0,5% din condiția mea fizică. Vreau să fiu foarte precaut cu vaccinul și voi trăi cu consecințele statutului de nevaccinat,” a spus Novak Djokovic pentru RTS, notează Punto de break.

Întrebat cum gestionează momentele dificile, în care se vede privat de dreptul de a participa la turnee pe care odinioară le câștiga, Novak Djokovic a răspuns: „Aleg să mă concentrez pe lucrurile pe care le-am reușit și sunt recunoscător pentru ele. Cred că mai am timp și sper că viitorul îmi rezervă ce e mai bun,” a adăugat jucătorul sârb.

„Nimic nu e garantat în viață, dar sincer cred că aș fi avut o șansă foarte bună să câștig Australian Open în acest an. Mă simt ca acasă în Arena Rod Laver. Nu îndrăznesc să spun că l-aș fi câștigat, dacă m-ar fi lăsat să joc, pentru că îl respect pe Nadal, dar cred că a beneficiat de o oportunitate grozavă.

Tot ce s-a întâmplat îmi va afecta revenirea. Voi încerca să canalizez întreaga energie și să o transform în combustibil mental și fizic. Am motivație suplimentară,” a completat Novak Djokovic.

Novak Djokovic va participa la turneul ATP 500 de la Dubai, programat în săptămâna 21-26 februarie, dar momentan calendarul său mai are fixat un singur alt turneu, anume întrecerea ATP 250 de la Belgrad, din 18-24 aprilie.

????️ "I am a champion!"

Novak Djokovic says he has 'missed' being out on the court after not competing at the Australian Open following deportation ????pic.twitter.com/9z9uHLsA6Q