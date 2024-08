Novak Djokovic și-a îndeplinit obiectivul pentru anul 2024, punând mâna pe râvnita medalie de aur olimpică pusă în joc la Paris.

În complexul Stade Roland Garros, „Nole” nu doar că s-a distanțat de Rafael Nadal, în istoricul meciurilor directe, la 31 - 29, ci i-a demonstrat lui Carlos Alcaraz că nici măcar două finale pierdute în ani consecutivi pe iarba londoneză nu îl pot destabiliza psihologic complet.

Novak Djokovic quite literally living his best life after bringing the Gold Medal home to Serbia.

If you've never partied with Balkans, you're missing out ????

(via @Srpski_Telegraf) pic.twitter.com/WWENYBaZzI