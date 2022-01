Novak Djokovic, închis împreună cu refugiații într-un fost centru de detenție din Melbourne! Sârbul așteaptă verdictul

După aproximativ 9 ore în care a fost reținut în aeroportul Tullamarine din Melbourne, interval în care a fost lipsit de telefonul mobil pentru 3 ore, Novak Djokovic a fost transportat de autoritățile australiene în Park Hotel Carlton, un hotel de stat în care australienii le-au oferit azil refugiaților, în ultimii ani.

În trecut, Park Hotel Carlton a fost centru de detenție, iar actualmente e utilizat de australieni ca hotel de carantinare pentru persoanele care tranzitează țara.

Lider ATP, Novak Djokovic așteaptă soluționarea cazului său în tribunal dintr-o cameră a acestui hotel, condițiile de primire fiind departe de cele de care ar fi beneficiat în cazul în care ar fi trecut granița fără probleme legale.

În momentul de față, rămâne necunoscut dacă Novak Djokovic va putea participa la Openul Australian, programat să înceapă în data de 17 ianuarie. Decizia finală va fi luată în tribunal în data de 10 ianuarie, în jurul orei 03:00, ora României.

We’ve got Djokovic supporters on the left and refugee advocates on the right.

One Djokovic supporter just said to me “I feel so ignorant. I came here for him, and find out they’ve been locked up nine years. It’s so wrong.” pic.twitter.com/elBDkJAZEl