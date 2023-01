Australia da, SUA nu? Novak Djokovic, șanse minime de participare la Indian Wells și Miami

Nevaccinat anti-COVID, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) își vede șansele de participare în turneele ATP Masters 1000 de la Indian Wells și Miami diminuate până și în actualul sezon 2023.

Autoritățile americane au decis prelungirea necesității prezentării certificatului de vaccinare cu două doze, în cazul cetățenilor străini, la intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Decizia va continua să aibă efect cel puțin până la data de 10 aprilie 2023.

Hotărârea nu afectează persoanele care pot obține o scutire de vaccinare, din motive medicale, aspect care a fost infirmat în cazul lui Novak Djokovic, în Australia, în prima lună a anului precedent.

Turneele de la Indian Wells și Miami se vor desfășura între 3-19 martie, respectiv 22 martie - 2 aprilie.

