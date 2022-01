Novak Djokovic, carantinat de Crăciun! Reacția soției în dimineața zilei de sărbătoare: „Măcar suntem sănătoși!”

Serbia sărbătorește astăzi, 7 ianuarie Crăciunul, urmând calendarul iulian, iar soția lui Novak Djokovic, Jelena a publicat cu această ocazie un mesaj pe Twitter, în care afirmă că și-ar fi dorit să fie alături de soțul său în această zi specială.

Jelena Djokovic a dezvăluit că se consolează cu faptul că sunt toți sănătoși, lucru care îl urează tuturor persoanelor de pretutindeni. În postarea care a trecut de 2 mii de aprecieri, soția liderului mondial le mulțumește fanilor pentru mesajele de susținere trimise lui Novak și admite că găsește cu dificultate o înțelegere și recunoștință pentru lucrurile întâmplate la Melbourne în această săptămână.

Actualmente, Novak Djokovic este cazat într-un hotel de stat alături de refugiați, unde va trebui să aștepte decizia pe care judecătorii o vor lua luni, în data de 10 ianuarie.

„Astăzi e Crăciunul pentru noi, iar dorința mea pentru toți e să fiți sănătoși, fericiți, în siguranță și alături de familiile voastre. Mi-aș fi dorit să fim împreună azi, dar consolarea mea e că măcar suntem sănătoși. Și vom crește în urma acestei experiențe.

Vă mulțumesc, dragi oameni de pretutindeni că vă folosiți vocile pentru a-i trimite iubirea voastră soțului meu. Respir adânc să mă calmez și ca să găsesc recunoștința și înțelegerea pentru tot ce se întâmplă în aceste momente.

Singura lege pe care ar trebui cu toții să o respectăm în fiecare țară este iubirea și respectul față de o altă ființă umană. Iubirea și iertatea nu constituie niciodată o greșeală, ci o forță puternică,” a scris Jelena Djokovic pe Twitter.

