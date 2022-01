Daniil Medvedev, profund afectat de tratamentul publicului australian: „Nu mai visez. Nu cred că o să mai joc după 30 de ani.”

Daniil Medvedev a transmis un mesaj alarmant în conferința de presă organizată după încheierea finalei Openului Australian, pierdute cu Rafael Nadal în 5 seturi, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5, la finalul a 5 ore și 24 de minute de joc.

Medvedev (25 de ani) a lăsat de înțeles că a fost profund dezamăgit de împotrivirea de care a avut parte, publicul de la Melbourne fiind partizan și oferindu-i un tratament preferențial multiplului campion de Grand Slam.

Nadal and Medvedev debriefing and laughing about how crazy the match was during the trophy ceremony pic.twitter.com/Zd0cw6o1eL