Medvedev, declarație intrigantă după finală: „Ăștia care spuneau că vor ca noua generație să îi bată pe cei mari mințeau”

Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) a pierdut a treia finală de Grand Slam, din cele patru în care s-a calificat, iar conferința sa de presă susținută după încheierea meciului a surprins prin modul în care tenismenul rus a abordat-o.

„Va fi un alt tip de conferință de presă. Voi încerca să fiu scurt”, a spus Medvedev, înainte ca vreun jurnalist să îi adreseze o întrebare. „Și să vă spun povestea unui copil mic care a visat să facă lucruri mari în tenis. Am luat prima rachetă în mână când aveam șase ani – ce repede trece timpul! Când aveam 12 ani, mă antrenam, jucam niște turnee acasă, mă uitam bineînțeles la Grand Slam-uri la televizor, unde jucau marii jucători susținuți de fani. Visam să fiu acolo,” a adăugat tenismenul din Federația Rusă.

