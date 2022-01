Și băieții plâng câteodată! Rafael Nadal, bucurie în lacrimi, alături de tatăl său, Sebastian, la Melbourne

Prezență obișnuită în loja lui Rafael, tatăl tenismenului, Sebastian Nadal (59 de ani) a izbucnit în lacrimi, la câteva secunde după ce fiul său a reușit să câștige al doilea trofeu al carierei la Melbourne.

Calificat în a șasea finală a Openului Australian, Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) a semnat prima victorie în ultimii 13 ani la Australian Open și nu a ezitat să savureze succesul alături de tatăl său.

Nadal l-a învins pe Medvedev, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5, la capătul a 5 ore și 24 de minute de joc.

???? Rafael Nadal's father gives him a hug after he beat Daniil Medvedev 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 in the thrilling final to win his second #AustralianOpen title.

Nadal becomes the first men's player to win 21 Grand Slams.

