Jimmy Jump, tu ești? Un fan a intrat pe teren într-un moment critic al finalei Nadal - Medvedev de la Melbourne

Finala Openului Australian 2022 dintre Rafael Nadal și Daniil Medvedev a fost întreruptă în setul 2, la scorul de 5-3, 30-40, un fan sărind pe suprafața de joc și sfârșind prin a fi literalmente tras afară de paznici.

Forțele de ordine au intervenit instant, înconjurându-i pe cei doi finaliști, în timp ce alți membri ai pazei l-au prins și dus pe fanul problematic în afara arenei.

The court invader at the #AusOpen final appears to have been protesting against refugee detention in Australia. pic.twitter.com/dkhJ8btof2

Fanul a protestat împotriva condițiilor în care sunt deținuți refugiații, condiții de care până și liderul ATP, Novak Djokovic a avut parte în această lună.

Imediat după reluarea jocului, Nadal a reușit o scurtă incredibilă, prin care a salvat o minge de break procurată de Medvedev.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf