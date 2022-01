„Cred că soția mea a spart televizorul acasă!” Daniil Medvedev dezvăluie ce l-a întrebat pe Rafael Nadal după finala de peste 5 ore 

Daniil Medvedev rămâne cu un singur titlu de mare șlem, deși a bifat patru calificări în ultimele acte ale turneelor majore ale tenisului.

Tenismenul rus în vârstă de 25 de ani a cedat dramatic finala Openului Australian 2022 în fața lui Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP), după 5 ore și 24 de minute de joc, scor 6-2, 7-6, 4-6, 4-6, 5-7.

La ceremonia de premiere, Daniil Medvedev a avut un discurs amuzant, declarând: „E greu să vorbesc după un meci pe care l-am pierdut după 5 ore și jumătate, dar vreau să îl felicit pe Rafa. Ce a făcut azi m-a uimit. În timpul meciului am încercat doar să joc tenis, dar după l-am întrebat: 'Ești obosit?' Nivelul a fost foarte ridicat, ți-ai ridicat nivelul după primele două seturi.

Am crezut că o să obosești, dar ai câștigat meciul. Ești un campion grozav, încă aveți o rivalitate incredibilă, nu s-a terminat. Felicitări și echipei tale!”, a spus Medvedev în deschiderea discursului.

„De obicei, soția mea e în lojă. Probabil, televizorul e spart acum. Ea e cea mai mare susținătoare a mea, vreau să îi mulțumesc ei, echipei mele, tuturor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături,” a adăugat Daniil Medvedev.

„Părinți, surori, vă iubesc pe toți. Dacă încă vă uitați, vreau să vă mulțumesc pentru sprijin. O să încerc să fiu mai bun data viitoare,” a completat numărul 2 ATP.

"What he [@RafaelNadal] did today, I was amazed."

So were we @DaniilMedwed, so were we ???? #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/yHm4fqcyHy