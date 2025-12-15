Neymar (33 de ani), aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York.

Neymar rareori se îmbracă sobru. În vacanţă, la o săptămână după încheierea sezonului în Brazilia, jucătorul de la Santos a fost în weekend la New York, împreună cu soţia şi prietenii. Conform fotografiilor şi videoclipurilor distribuite de apropiaţii săi pe reţelele de socializare, starul brazilian a trebuit să pună la cale un plan pentru a se bucura de Times Square.

Pentru a trece neobservat toată seara, Neymar purta o cagulă lila şi era îmbrăcat într-o jachetă groasă Louis-Vuitton roz şi albă. Şi planul său a funcţionat! „Nimeni nu te-a recunoscut... Cum e să fii un tip normal?”, i-a spus unul dintre prietenii lui. La care fotbalistul a răspuns râzând: „Nu cred că arăt foarte normal”.

