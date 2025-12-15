FOTO ȘI VIDEO Neymar s-a plimbat în buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian

Alexandru Hațieganu
Incognito, fostul căpitan al Braziliei a vizitat New York, în prag de Sărbători.

Neymar
Neymar (33 de ani), aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York.

Neymar rareori se îmbracă sobru. În vacanţă, la o săptămână după încheierea sezonului în Brazilia, jucătorul de la Santos a fost în weekend la New York, împreună cu soţia şi prietenii. Conform fotografiilor şi videoclipurilor distribuite de apropiaţii săi pe reţelele de socializare, starul brazilian a trebuit să pună la cale un plan pentru a se bucura de Times Square.

Pentru a trece neobservat toată seara, Neymar purta o cagulă lila şi era îmbrăcat într-o jachetă groasă Louis-Vuitton roz şi albă. Şi planul său a funcţionat! „Nimeni nu te-a recunoscut... Cum e să fii un tip normal?”, i-a spus unul dintre prietenii lui. La care fotbalistul a răspuns râzând: „Nu cred că arăt foarte normal”.

Ca o dovadă a popularităţii brazilianului, atunci când Neymar a fost nevoit să-şi scoată cagula, pentru a bea o cafea şi a mânca o îngheţată, trecătorii s-au înghesuit imediat în jurul lui. Aceeaşi situaţie s-a repetat a doua zi, când a fotbalistul lui Santos a intrat într-un restaurant cu faţa descoperită.

Neymar, urmează operația

Potrivit news.ro, Neymar va fi supus unei operaţii la menisc, în această săptămână, înainte de a-şi prelungi contractul cu Santos, care a reuşit să se menţină în prima ligă. Din cauza accidentării, Neymar n-a putut să joace în ultimele meciuri ale sezonului.

După o perioadă de recuperare de aproximativ o lună, fotbalistul brazilian ar trebui să poată reveni pe teren, fără a pune în pericol obiectivul său, acela de a juca la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Clasamente oferite de Sofascore
