„Ce 'bună seara', 'bună dimineața, oameni buni!'” Ce i-a transmis Rafael Nadal lui Daniil Medvedev după eșecul dureros administrat

Rafael Nadal l-a învins pe Daniil Medvedev în ciuda tuturor așteptărilor, în finala Australian Open 2022, cucerind al 21-lea titlu de mare șlem al carierei. Nadal l-a învins pe Medvedev, revenind de la 2-6, 6-7, 2-3, 0-40, adjudecându-și victoria după 5 ore și 24 de minute.

În timp ce legendarul Rod Laver încerca să surprindă momentul istoric cu telefonul său mobil, Nadal s-a apropiat de microfon și și-a început discursul de campion al AO 2022 într-o manieră specială: „Bună seara, tuturor! De fapt, nu, bună dimineața!” a spus Nadal, salutând publicul la finalul unei partide încheiate după ora 01:00, ora locală.

„Nici măcar nu știu ce să spun, oameni buni. E uimitor. Să fiu sincer, cu o lună și jumătate în urmă nu știam dacă voi mai putea reveni în circuit și să joc tenis. Astăzi, mă aflu în fața voastră lângă acest trofeu. Nu știți cât m-am luptat să fiu aici. Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru toată susținerea pe care am primit-o de când am sosit aici. Sunteți, pur și simplu, minunați! Vă mulțumesc mult pentru iubire și sprijin!”, a spus Rafael Nadal în discursul său de campion al Openului Australian 2022.

„Susținerea pe care am primit-o în ultimele trei săptămâni va rămâne în inima mea pentru tot restul vieții. Nu le pot mulțumi suficient echipei mele, familiei mele. Știți cât de greu au fost ultimele 18 luni, ați fost alături de mine în cele mai grele momente. Fără voi, nimic din acestea nu ar fi fost posibil,” a completat Rafael Nadal, în fața unui public electrizat de succesul său din acest an la Melbourne.

„Știu că e un moment greu. Daniil, ești un mare campion. Am fost în situația ta de câteva ori în acest turneu, dar nu am nicio îndoială că vei câștiga acest trofeu de câteva ori în cariera ta, pentru că ești uimitor, la fel ca echipa ta.

A fost unul dintre cele mai emoționante meciuri din cariera mea de jucător profesionist. Să împart terenul cu tine e o onoare, îți urez ce e mai bun în viitor!”, a fost mesajul de încurajare transmis de Rafael Nadal pentru Daniil Medvedev.

În urmă cu 10 ani, Rafael Nadal pierdea cea mai lungă finală de turneu de mare șlem jucată în istoria tenisului, după 5 ore și 53 de minute, în fața lui Novak Djokovic, scor 5–7, 6–4, 6–2, 6–7, 7–5.

