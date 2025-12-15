VIDEO Fosta echipă a lui Mihai Popescu a câștigat Cupa după ce a învins-o clar pe Celtic în finală!

Fosta echipă a lui Mihai Popescu a câștigat Cupa după ce a învins-o clar pe Celtic în finală!
Rezultat neașteptat în finala Scottish League Cup.

st. mirrencelticMihai PopescuJonah AyungaWilfried Nancy
Celtic Glasgow, învinsă duminică de St Mirren (1-3) în finala Cupei Ligii Scoţiei (Scottish League Cup), a suferit al treilea eşec consecutiv din tot atâtea meciuri de la venirea antrenorului francez Wilfried Nancy, scrie AFP.

Pe stadionul ”Hampden Park” din Glasgow, în faţa a aproape 50.000 spectatori, St. Mirren s-a impus prin golurile lui Marcus Fraser (2) şi Jonah Ayunga (64 și 76), în timp ce Celtic a punctat prin Reo Hatate (23).

St Mirren este fosta echipă la care a evoluat în 2019, sub formă de împrumut de la Dinamo, Mihai Popescu, actualul fundaș central al lui FCSB și al naționalei României.

Dezastru istoric la Celtic cu noul antrenor, francezul Wilfried Nancy: trei meciuri, trei înfrângeri

Wilfried Nancy intră în istoria clubului scoţian ca primul antrenor care înregistrează insuccese în primele sale trei meciuri.

Celtic a pierdut în campionat contra lui Hearts (1-2) pe 7 decembrie şi apoi cu AS Roma (0-3), patru zile mai târziu în Europa League.

''Nu este rolul fanilor să fie răbdători, dar le spun că încă muncesc şi ştiu ce vrem să facem'', a spus Nancy după această ultimă înfrângere.

''Sunt puternic. Suntem judecaţi după rezultate, îmi ştiu rolul în acest sens. Trebuie să câştigăm pentru a le da încredere, pentru a câştiga timp, ştiu asta, dar merg dincolo de asta. Cred că suntem puţin fragili în acest moment, dar rolul meu este să le dau încredere şi să mergem mai departe'', a adăugat tehnicianul, citat de Agerpres.

Celtic, încă pe locul doi în campionat, la şase puncte de liderul Hearts, dar cu două meciuri mai puţin disputate, l-a angajat pe Wilfried Nancy pe 3 decembrie, cu un contract pe doi ani şi jumătate.

Francezul în vârstă de 48 de ani a preluat echipa după un început de sezon dificil, Celtic nereuşind să se califice în Liga Campionilor la sfârşitul lunii august. Au apărut apoi tensiuni cu fanii, iar începutul campaniei de campionat a fost slabă, ceea ce a dus la demisia fostului antrenor Brendan Rogers la sfârşitul lunii octombrie.

Nancy, care a câştigat Major League Soccer Cup în 2023 şi Leagues Cup în 2024, a preluat conducerea lui Celtic după un scurt interimat pentru campioana Scoţiei sub conducerea lui Martin O'Neill.

