În ultimele zile, la Rapid a izbucnit un adevărat scandal în legătură cu Antoine Baroan. Francezul a fost exclus din lot din cauza unor acte de indisciplină, iar Costel Gâlcă a anunțat că nu se va mai baza pe el.

Adrian Mutu: ”Săpunaru făcea o treabă mai bună decât Pederzoli!”

Adrian Mutu susține însă că de fapt este doar o strategie a clubului prin care se vrea plecarea de la echipă a lui Baroan: acă Gâlcă a ieșit și a făcut acele declarații înseamnă că nu-i interesează să ia bani, e o strategie a clubului, probabil că l-au anunțat pe antrenor că trebuie să facă asta pentru a-l forța să plece. E clar că ideea e de a scăpa de Baroan în iarnă.

Atunci cum faci ca jucătorul să se gândească la plecare? Antrenorul declară public că nu mai are viitor aici. Și fotbaliștii sunt inconștienți. Dacă au ajuns să spună public înseamnă că e și mai rău față de ceea ce s-a zis. La Baroan zici că e ceea ce a fost la Boupendza. Aceeași situație. Îmi pare rău pentru Rapid că nu nimerește un atacant”.

Adrian Mutu s-a declarat dezamăgit de Mauro Pederzoli, directorul sportiv al lui Rapid, din partea căruia s-ar fi așteptat să pună la cale niște transferuri cu adevărat importante, care să facă diferența.

”Briliantul” este de părere că în locul italianului, Cristi Săpunaru ar fi fost mai potrivit în funcția de director sportiv, mai ales că ar fi fost total implicat având în vedere dragostea fostului fundaș pentru formația din Giulești.

”Mă așteptam mai mult de la directorul sportiv, să facă puțin diferența. Mi se pare că e și nu e acolo. Nu iese niciodată în față să ne arate o strategie. Mi se pare că nu cunoaște fotbalul românesc, nu știe spiritul Rapidului. Totuși, ești italian, ai venit cu surle și trâmbițe, eu cred că Săpunaru făcea treabă mai bună, făcea mai mult.

Cunoștea tot, poate și jucători din Portugalia, reușea să aducă de acolo. Așa să stai pe lângă domnul Șucu și să stai să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută cu nimic Rapid”, a spus Adrian Mutu, conform Fanatik.

