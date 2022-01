„Sunt idioți, au creierele goale!” Daniil Medvedev, înfuriat de australieni în finala cu Rafael Nadal

Tensiunea atinge paroxismul în finala Openului Australian, ediția 2022. Rafael Nadal a reușit să se înscrie pe tabela de marcaj, reducând din diferență, după ce Daniil Medvedev a reușit să își apropie primele două seturi.

Publicul din Arena Rod Laver a erupt, ca rezultat al setului adjudecat de Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP), iar Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) nu și-a mai putut ascunde frustrările.

Medvedev double faults and the crowd erupts. Daniil gives a sarcastic clap back and thumbs up. pic.twitter.com/AUGvnDWHRy

„Sunt idioți. Au creiere goale. În viețile lor, trebuie că e foarte rău,” i-a transmis Daniil Medvedev arbitrului de scaun, John Blom, imediat după încheierea setului 3, vorbind despre spectatorii care strigă între cele două servicii.

„Poți să controlezi publicul? Un mic 'vă rog' nu ajunge. Te rog să te impui. Spune-le de fiecare dată când strigă. Dacă trebuie să o spui de 25 de ori, spune-o. Impune-te, omule, e o finală de Grand Slam. Te rog, nu ajunge. Sunt idioți,” i-a transmis Medvedev arbitrului de scaun în setul 4, la scorul de 3-2 pentru Nadal, transmițându-i că are nevoie de impactul oficialului pentru a liniști publicul.

„Oameni buni, dacă mai strigați între servicii, pun forțele de ordine să vă scoată din arenă!”, le-a transmis arbitrul John Blom spectatorilor, în debutul setului decisiv.

"Please is not enough. They are idiots. With idiots, please does not work" - Medvedev asks John Blom to "step up" #ausopen pic.twitter.com/UBc85fSydz

Nu e prima dată când Medvedev se supără pe australieni în această ediție a turneului. În meciul din turul secund, câștigat în defavoarea lui Nick Kyrgios, Medvedev i-a catalogat pe australieni „persoane cu IQ scăzut”, pentru că l-au deranjat între serve, producând zgomot.

"They are idiots. No brains. Empty brains. Probably in their life it must be very bad" Medvedev on the crowd interrupting serves. #ausopen pic.twitter.com/iotW1cpQnQ

