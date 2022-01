Plictisit de protocoalele tenisului: Daniil Medvedev a avut o reacție incredibilă în timpul ceremoniei de premiere

Frustrarea tenismenului rus, Daniil Medvedev, învins de Rafael Nadal în finala Australian Open după 5 ore și 24 de minute de luptă nu a mai putut fi ascunsă.

În timpul ceremoniei de premiere, numărul 2 ATP și-a dat ochii peste cap și a catalogat desfășurarea ca fiind „plictisitoare”, după cum au observat anumiți fani ai tenisului pe Twitter.

Gesturile au fost făcute în timpul discursului lung ținut de Jayne Hrdlicka, președintele Tennis Australia.

Nu a fost prima dată când Medvedev s-a plictisit la Australian Open 2022. În meciul său contra americanului Maxime Cressy, Medvedev a strigat: „Plictisitor!” în timpul meciului, exprimându-și fără perdea dispoziția în timpul meciului, în auzul spectatorilor.

Medvedev is making pissy face. Rolling eyes and, think, he mouthed "boring"#ausopen | rafa nadal pic.twitter.com/gtFRt7baYo