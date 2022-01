Înjurătură scăpată în direct la TV de Rafael Nadal, după finala AO 22: „Mi-am spus 'la dracu!', iar pierd după ce am break avantaj!” 

Rafael Nadal a devenit în premieră cel mai titrat tenismen din istorie, întrecându-i pe Roger Federer și Novak Djokovic în ierarhia care numără titlurile de mare șlem câștigate în toate timpurile.

Nadal a bifat al 21-lea turneu de Grand Slam câștigat după o luptă de 5 ore și 24 de minute cu numărul 2 ATP, Daniil Medvedev. Descătușat emoțional într-un interviu televizat, Rafael Nadal a scăpat o înjurătură în direct, demonstrând că descărcarea emoțională a atins climaxul.

Rafael Nadal: „Eram obosit după primele două seturi, dar mi-am menținut spiritul viu și am continuat să cred.”

„Sunt, pur și simplu, distrus. Sunt super fericit, nu pot să vă spun cât de satisfăcut sunt. În același timp însă sunt distrus. Nu pot să cred cum am rezistat în acest meci. Nu m-am antrenat prea mult, dar mi-am menținut spiritul viu, încrederea... a fost unul dintre cele mai emoționante meciuri din cariera mea, fără îndoială.

Am fost în poziția asta de multe ori, în 2012, în 2014, în 2017, aproape să câștig. Am luptat mult pentru a avea acest lucru în brațe,” a declarat Rafael Nadal pentru Eurosport, prezentându-și trofeul cucerit în fața camerelor de filmat.

A fost prima finală de Grand Slam câștigată de Rafael Nadal cu revenire de la 0-2 la seturi

„Am pierdut de atâtea ori aici, după ce am condus, așa că m-am gândit că azi se întâmplă opusul. Mi-am spus că trebuie să lupt, să continui să cred și știam că nu mă voi putea ierta dacă nu o să lupt până la capăt. Și iată-mă acum, să am trofeul acesta e uimitor,” a adăugat Nadal.

Rafa Nadal, care nu a reușit să închidă meciul din prima, servind pentru victorie la 5-4 în setul decisiv, a dezvăluit ce s-a gândit în acel moment dificil, în care Daniil Medvedev a reușit să egaleze și să trimită manșa finală în prelungiri.

„După aceea, mi-am spus: 'la dracu!' Încă o dată am break avantaj în setul 5 și pierd din nou,” a spus Nadal, referindu-se la finalele edițiilor din 2012 și 2017, când a avut avansul break-ului în seturile 5 jucate și pierdute în favoarea lui Novak Djokovic, respectiv Roger Federer.

„Mi-am spus că am greșit, eram emoționat, am făcut o dublă greșeală, dar și că trebuie să continui să lupt. Pot să pierd meciul sau să mă bată, dar nu mă pot da bătut. Chiar dacă sunt distrus, trebuie să rămân prezent din punct de vedere psihic. Cred că am fost puțin norocos la final, dar am jucat un ultim game grozav.

Emoțiile erau mari, oboseala, incredibilă, e o combinație nebunească,” a completat Rafael Nadal, vorbind cu Tim Henman, Alize Lim și Mats Wilander.

Deși a jucat 6 finale în Openul Australian, Rafael Nadal a reușit să câștige doar al doilea titlu, pierzând 4 finale, dintre care două în favoarea celui mai titrat jucător din istoria acestui turneu, Novak Djokovic.

Jucătorii cu cele mai multe titluri de Grand Slam

Rafael Nadal - 21 (2x Australian Open, 13x Roland Garros, 2x Wimbledon, 4x US Open)

(2x Australian Open, 13x Roland Garros, 2x Wimbledon, 4x US Open) Roger Federer - 20 (6x Australian Open, 1x Roland Garros, 8x Wimbledon, 5x US Open)

(6x Australian Open, 1x Roland Garros, 8x Wimbledon, 5x US Open) Novak Djokovic - 20 (9x Australian Open, 2x Roland Garros, 6x Wimbledon, 3x US Open)