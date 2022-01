Ce-a fost asta, tenis de masă? Lovitură incredibilă reușită de Rafael Nadal în debutul finalei cu Daniil Medvedev

Tenis de calitate superlativă jucat în finala Australian Open 2022, încă din primele minute ale jocului.

Rafael Nadal și Daniil Medvedev au impresionat publicul prezent în Arena Rod Laver și milioanele de telespectatori la nivel global cu raliuri lungi, de anduranță, în care ambii jucători au demonstrat o defensivă extraordinară.

În al treilea game al finalei, Rafael Nadal a reușit un passing shot incredibil, care a adus aminte de procedeele utilizate în tenisul de masă, iar Daniil Medvedev a câștigat un schimb de mingi care a numărat 26 de lovituri.

This was a nuts recovery from Nadal. #ausopen https://t.co/08rCYWufN0 pic.twitter.com/tZ2ZeGNiGW

"26 shots and quality all the way!" ????

Daniil Medvedev and Rafa Nadal are putting on a show at the Rod Laver Arena ????????#AusOpen pic.twitter.com/Lp3XFsEyzj