Cel mai bun cu un motiv! Rafael Nadal l-a întors pe Daniil Medvedev de la 0-2 la seturi, 2-3 și 0-40. Rezumatul finalei

Rafael Nadal a reușit să cucerească al 21-lea trofeu de mare șlem al carierei și al doilea titlu la Melbourne, din șase încercări.

Sportivul din Spania a făcut performanța să fie istorică, învingându-l pe Daniil Medvedev după ce a fost infectat cu COVID în luna decembrie și nu s-a antrenat înainte să zboare către antipozi.

În plus, Nadal a rezistat 5 ore și 24 de minute în fața numărului 2 ATP, pe care l-a întors de la neverosimilul scor, 2-6, 6-7, 2-3, 0-40, încheind finala în favoarea sa, după 5 ore și 24 de minute, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

Statistic, Nadal nu a dominat finala Australian Open 2022, câștigând mai puține puncte decât Medvedev, dar acestea certifică faptul că ibericul a presat mai eficient în punctele importante ale meciului.

”I told myself I need to fight, to keep believing and I knew I couldn't forget myself If I wouldn't fight til the end.”

If you believe, you'll fight,

If you fight, you'll win, sooner or later.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.#AusOpen 22 pic.twitter.com/35TcJslXdI