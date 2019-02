Simona Halep, model pentru nonconformistul Nick Kyrgios! "E o lectie pe care trebuie sa o invete"

Presa internationala o ofera pe Simona Halep ca model pentru australianul Nick Kyrgios.

Simona Halep va incepe in perioada urmatoare sa colaboreze cu antrenorul belgian, Thierry Van Cleemput. Primul turneu la care cei doi vor colabora in mod oficial este Doha.

Jurnalistii italieni sunt de parere ca Simona Halep reprezinta un adevarat model pentru Nick Kyrgios, care, desi este un jucator foarte talentat, nu are de gand sa aiba alaturi de el un tehnician care sa-l ajute sa evolueze si se iroseste in tenisul mondial masculin.

Jurnalistii de la Tennis World Italia au scris despre romanca in varsta de 27 de ani ca inca este doritoare de performanta, chiar daca a obtinut ce-si propusese.

"Simona si-a dat seama in Australia, unde a jucat un tenis bun pana sa o intalneasca pe Serena, ca nu poti rezista prea mult fara antrenor. Romanca datoreaza o mare parte a rezultatelor sale unui profesionalism grozav si abilitatii de a munci din greu, poate mai mult decat celelalte jucatoare. Ea nu are un tenis care ii poate garanta super-performante fara un nivel de antrenament ridicat. Astfel, ocupanta locului 3 WTA a decis sa se repuna pe calea cea buna.

E o lectie pe care Nick Kyrgios ar trebui sa o invete. La aproape 24 de ani, australianul are o intoleranta la antrenori. Cu Sebastien Grosjean a iesit prost, iar apoi i-a mintit pe jurnalisti, anuntand o colaborare cu un jucator de dublu. Fara antrenor, Kyrgios obtine rezultate care sunt o insulta pentru talentul sau. Simona Halep nu are insa intentia sa cada in aceeasi capcana", a scris sursa citata.

Italienii au abordat si subiectul numirii lui Thierry Van Cleemput in functia de antrenor al Simonei Halep.

"Antrenorul belgian si-a asumat o mare responsabilitate. Vine dupa Darren Cahill, omul care a ajutat-o pe Simona sa-si invinga teama si neincrederea. Dupa ce a pierdut primul loc WTA, Thierry va trebui sa o ajute sa-si refaca forta fizica si mentala pentru a lupta pentru fruntea ierarhiei", a mai scris sursa citata.