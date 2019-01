SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Miza financiara URIASA pentru victoria in optimi! Simona poate ajunge intr-o companie selecta a castigurilor din tenis

Simona Halep poate incasa o suma uriasa daca se va impune in fata Serenei Williams la Australian Open.



Simona Halep si Serena Williams vor evolua in optimile de finala la Australian Open, luni, de la ora 10, ora Romaniei, pe arena Rod Laver. Aceasta va fi cea de-a 10-a lor intalnire in circuitul feminin de tenis. Pe langa faptul ca poate inregistra a doua victorie in fata multiplei castigatoare de Grand Slam, Simona are in vedere si miza financiara, care nu este deloc un indiferenta.

Pentru ca va evolua in optimi, Simona primeste 260.000 de dolari australieni, adica 164.000 de euro, insa daca romanca se impune si obtine calificarea in sferturile de finala, ea va incasa 460.000 de dolari australieni, adica aproximativ 290.000 de euro. Constanteanca a adunat din tenis pana acum 28.157.199 de dolari. Pentru penultimul act, jucatoarele primesc la Melbourne un premiu de 920.000 de dolari australieni (aproximativ 580.000 de euro), in timp ce prezenta in marea finala le aduce jucatoarelor in conturi 2.050.000 dolari australieni (aproximativ 1,3 milioane de euro). Campioana primului turneu de Grand Slam al anului va incasa nu mai putin de 4,1 milioane de dolari australieni (aproximativ 2,6 milioane de euro).

Simona Halep este pe locul al saselea intr-un top al castigurilor din tenis in competitia feminina. Serena Williams cu 88 de milioane de dolari e pe prima pozitie, urmata de Venus Williams cu 40 de milioane de dolari. Maria Sharapova e pe 3 cu 38 de milioane de dolari.

Daca se va impune la Melbourne, Halep va urca pe pozitia a cincea, depasind-o pe Viktoria Azarenka (29.280.914 milioane de dolari). Caroline Wozniacki e pe 4 cu 33 de milioane de dolari.

Daca va trece luni de Serena, Simona o va intalni in sferturi pe castigatoarea dintre Karolina Pliskova si Garbine Muguruza.