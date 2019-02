Motivul pentru care Goffin a renuntat la Thierry Van Cleemput! De ce s-a despartit de noul antrenor al Simonei Halep!

Presa din Franta a dezvaluit motivul despartirii lui Thierry Van Cleemput de David Goffin.

Simona Halep a confirmat ca Thierry Van Cleemput este noul ei antrenor, iar presa din Franta a dezvaluit motivul pentru care belgianul a fost pus pe liber de David Goffin.

Dupa ce David Goffin a fost eliminat de la Australian Open 2019, el si Thierry Van Cleemput au decis sa puna capat colaborarii care s-a intins pe durata a cinci ani, timp in care jucatorul a cucerit patru titluri si a ajuns pan ape locul 7 ATP. Se pare ca David Goffin are nevoie de un noua antrenor, de noi metode pentru a se reinventa, conform informatiilor furnizate de presa din Franta.

"David Goffin trece printr-o criza de incredere. S-a despartit recent de antrenorul Thierry Van Cleemput, pentru a gasi 'un nou discurs' si pentru a-s revigora cariera, dupa un an sub asteptari", noteaza publicatia franceinfo.

Thierry Van Cleemput a venit la Bucuresti pe 28 ianuarie pentru a vedea daca este posibila colaborarea cu romanca in varsta de 27 de ani. In afara de Goffin, el i-a mai pregatit pe Steve Darcis si Olivier Rochus, iar intre 2002 si 2005 a fost capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Belgiei. Thierry Van Cleemput si Simona Halep vor incepe sa lucreze impreuna in mod oficial la turneul de la Doha, care are loc in imediata saptamana de dupa Fed Cup.