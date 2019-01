SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Ce spune Pliskova despre MECIUL DE FOC dintre Halep si Serena: "E de neratat!" Cehoaica vaneaza locul 1 WTA

Karolina Pliskova spune ca partida dintre Simona Halep si Serena Williams este "cel mai puternic" din optimi la Australian Open.

Partida din optimile de finala dintre Simona Halep si Serena Williams este fara doar si poate capul de lista al programului de luni de la Australian Open. De aceeasi opinie este si Karolina Pliskova, locul 8 WTA. Cehoaica este si ea in optimi la Melbourne, acolo unde o va intalni pe iberica Garbine Muguruza. Pliskova o va intalni pe Halep sau Serena in sferturi la Australian Open.

"Fara indoiala ca este cel mai puternic meci din optimile de finala, in acest turneu. Va fi o adevarata provocare pentru toata lumea, mai ales pentru cele doua, pentru ca ele nu au mai jucat de ceva vreme una impotriva celeilalte. Din ce am vazut putin de la acest Australian Open, Serena a jucat chiar bine in aceasta saptamana la Melbourne. Sigur, nu a jucat in fata vreunei jucatoare de top, dar a jucat foarte bine. O simt ca este foarte increzatoare in fortele proprii. Va pune cu siguranta multa presiune pe Simona, de asta sunt sigura. Simona are si ea incredere, a intors in meciul din turul II o partida practic pierduta. E bine sa avem meciuri de genul acesta in circuit. Ca sa castigi un turneu de Mare Slem, trebuie sa depasesti chiar meciuri de aceasta factura. Nu cred ca cineva poate sa triumfe intr-un Mare Slem fara sa piarda macar vreun set, sau macar fara sa treaca prin cateva momente la limita. Cred ca Simona poate fi periculoasa. Ea cu siguranta nu va renunta. A trecut azi de Venus, asta ii va da multa incredere in fortele proprii. Cred ca e un meci deschis, un meci tare, bun, foarte probabil de neratat", au fost cuvintele Pliskovei, intr-un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Australian Open.

Meciul dintre Simona Halep si Serena Williams va avea loc luni, de la ora 10:00, la Melbourne.