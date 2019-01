SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Cifrele care O FAC SA TREMURE pe Halep! Serena Williams, COSMARUL liderilor mondiali: STATISTICA IMPRESIONANTA

Simona Halep o intalneste pe Serena Williams luni, de la ora 10:00, in optimile Australian Open.

Simona Halep va juca un meci cat o finala in optimile de la Melbourne.

Dupa ce a trecut de Venus Williams in turul precedent, cu 6-2, 6-3, Halep va da peste sora mai mica, Serena Williams, considerata principala favorita la castigarea tilului la Australian Open.

Din pozitia de lider mondial, statisticile ii dau fiori Simonei Halep. Serena Williams are in palmares 16 victorii in fata jucatoarelor clasate pe locul 1 WTA. Americanca este depasita cu 2 victorii de Martina Navratilova.

Sapte jucatoare care erau lideri mondiali la momentul confruntarii cu Williams au fost invinse de americanca: Martina Hingis (de 5 ori), Victoria Azarenka (de 4 ori), Jenniver Capriati (de 2 ori), Justine Henin (2 ori), Venus Williams, Lindsay Davenport si Caroline Wozniacki, cate o data.

Simona Halep are, la randul sau, un singur succes in fata unul lider mondial, iar acela a venit tocmai in fata Serenei Williams, la turneul campioanelor din 2014, cand romanca a invins-o categoric pe americanca, cu scorul de 6-0 6-2. Halep urma sa piarda finala cu Williams, cu scorul de 6-3 6-0.

8-1 SCORUL INTALNIRILOR DIRECTE

Americanca in varsta de 37 de ani o conduce pe romanca din fruntea ierarhiei WTA cu un neverosimil 8-1. Ultima intalnire dintre cele doua a avut loc in urma cu 3 ani, la US Open. Atunci, Serena se impunea dupa trei seturi disputate, scor 6-2, 4-6, 6-3. Singurul meci in care Simona Halep s-a impus in fata fostului lider mondial a avut loc la Singapore, in 2014. La acea vreme, sportiva noastra ii administra multiplei castigatoare de Grand Slam o infrangere usturatoare, scor 6-0, 6-2. Dintre toate meciurile disputate de cele doua, doar trei au avut set decisiv.

Simona Halep si Serena Williams s-au intalnit de 7 ori pe hard, o data pe iarba si o data pe zgura. Meciul lor la Australian Open 2019 va avea loc luni, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in zilele urmatoare.