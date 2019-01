SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Halep si Cahill, IMAGINEA ZILEI la Melbourne! Cum au fost surprinsi cei doi. VIDEO

Simona Halep si fostul sau antrenor, Darren Cahill, s-au intalnit din nou la Melbourne.

Simona Halep este calificata in optimi de finala la Australian Open si o va intalni luni, de la ora 10, pe Serena Williams, intr-un meci de foc pe Rod Laver Arena. Pe langa echipa si mama ei, Simona Halep are parte de o sustinere speciala din partea fostului ei antrenor, Darren Cahill.

Chiar daca cei doi nu mai colaboreaza oficial, australianul o ajuta in continuare pe Simona cu sfaturi si sustinere neconditionata. Ei au fost surprinsi de camerele de filmat de la Australian Open mergand impreuna pe holurile din complexul sportiv. La un moment dat, cei doi s-au despartit, dar nu inainte de a bate palma. Darren comenteaza la Melbourne meciuri pentru ESPN, un canal de televiziune din America. Australianul tinea intr-o mana costumul pentru apartitiile tv, iar Simona avea gentile in care-ti tine echipamentul.

"Chiar daca nu am un antrenor, am mai spus-o, Darren este langa mine in aceste zile. Nu poate veni in loja mea sau la vestiar pentru ca nu este antrenor oficial, dar ma ajuta extrem de mult. Apreciez asta. Cu siguranta am nevoie de antrenor, chiar daca am castigat aceste meciuri. Nu poti sa joci la acest nivel de unul singur. Ma voi gandi la un antrenor dupa acest meci, incerc sa ma bucur de aceasta pozitie si incerc sa dau totul la fiecare meci", a declarat Simona Halep la o conferinta de presa sustinuta la Melbourne.