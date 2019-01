Cel mai nou cuplu din tenis, CONFIRMAT! Surpriza la care nimeni nu se astepta: "Iesim impreuna, este super!"

Elina Svitolina a recunoscut ca are o relatie cu un jucator de tenis cunoscut.

Elina Svitolina, a 7-a jucatoare a lumii si favorita 6 la Australian Open, a recunoscut de curand ca are o relatie cu jucatorul de tenis francez, Gael Monfils. Ucraineanca, in varsta de 24 de ani, a marturisit ca se intalneste cu francezul in varsta de 32 de ani chiar dupa meciul din turul secund de la Melbourne, cel in care a evolua contra slovacei Viktoria Kuzmova, pe care a invins-o, scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 8 minute de joc.

Gael Monfils a evoluat si el la Melbourne, insa a fost eliminat inca din turul secund de catre americanul Taylor Fritz, scor 3-6, 7-6, 6-7, 6-7. Francezul a ramas insa la Melbourne pentru a-si sustine noua iubita. El a fost vazut in loja sustinatorilor Elinei la meciul ei din turul doi. "Iesim impreuna. Ma sprijina si eu sunt alaturi de el. Intelege prin ce trec, eu inteleg prin ce trece el. Este super", a spus Svitolina.