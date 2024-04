Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina

Trei ore fără nouă minute a luptat Ana Bogdan împotriva Elinei Svitolina pentru a menține România în joc în barajul cu Ucraina.

Sportiva din țara noastră s-a impus în duelul primelor rachete, scor 6-4, 4-6, 6-3. În primul set, Ana Bogdan a revenit de la 1-4 și a trecut în avantaj la seturi după cinci game-uri consecutive.

