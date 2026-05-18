Fostul model, cunoscut din emisiunea „Vara Ispitelor”, a intrat serios în pregătiri și este antrenat de Leonard Doroftei, care îi oferă ultimele sfaturi înainte de debutul în ring.

Bogdan Vlădău este pregătit de Doroftei

Bogdan Vlădău spune că diferența de vârstă și experiența de viață îl ajută înaintea confruntării cu Andi Constantin, multiplu campion la fitness.

„Frică nu îmi este… am emoții. Am 12 ani în plus, câteva kilograme în plus și mult mai multă experiență de viață”, a spus Vlădău pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul campion mondial Leonard Doroftei îl pregătește pe Vlădău și crede că elevul său poate produce surpriza.

„Are foarte mari șanse. Atuul lui este inima. Faptul că a venit să învețe box de la mine spune multe”, a spus Doroftei.

Gala RXF Next Fighter 30 va avea loc marți, 19 mai, și va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Pe lângă main event-ul Vlădău – Constantin, în program sunt anunțate și alte dueluri: