Este un titlu pe care Universitatea Craiova l-a ”vânat” de mulți ani și pe care, în acest sezon, l-a meritat cu vârf și îndesat. Multe voci importante din fotbalul românesc au dat-o drept favorită încă din prima parte a sezonului, ținând cont de lotul solid pe care l-au avut la dispoziție Mirel Rădoi și Filipe Coelho.

Ce adversari va întâlni Craiova în Champions League: Levski și Floriana în primul tur, Steaua Roșie și Dinamo Zagreb în turul doi

Acum că așteptarea a luat sfârșit, Craiova se pregătește pentru aventura din preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va începe încă din primul tur preliminar. Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur.

Astfel, Universitatea Craiova ar urma să evite adversari precum Kairat Almaty (Kazahstan), Borac Banja Luka (Bosnia), Drita (Kosovo) sau Riga FC (Letonia), urmând ca prima echipă pe care o va înfrunta să se decidă din următoarele:

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah FK (Azerbaijan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Campioana din Luxemburg

Din turul doi preliminar, lucrurile se vor complica. Coeficientul strâns de Craiova nu-i va permite să fie cap de serie și în a doua rundă, astfel că ar putea întâlni adversari mai dificili, după cum urmează:

Steaua Roșie Belgrad (Seria)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Având experiența anilor precedenți, știm că Universitatea Craiova trebuie să elimine cel puțin două echipe în Champions League pentru a-și asigura măcar prezența în faza principală din Conference League. Misiunea nu ar părea imposibilă, ținând cont de faptul că, în turul doi, sunt echipe cu care oltenii se pot bate de la egal la egal, dacă ne uităm la cotele de piață.

De anul trecut, suma pe care o primesc echipele care ajung în faza principală din Champions League ajunge la 18 milioane de euro. Este o performanță pe care echipele din fotbalul românesc nu au mai reușit-o de 13 ani, astfel că, cel mai probabil, Mihai Rotaru va fixa ca obiectiv Europa League sau Conference League.

Și de acolo conturile clubului pot fi rotunjite serios. Dacă se va califica în Europa League, Craiova poate ajunge la cinci milioane de euro, dacă punem la socoteală și banii pe care îi va obține din preliminarii. În Conference League, suma scade cu un milion de euro.

România, locul 25 în clasamentul UEFA

Zona locurilor 16-34 din clasamentul UEFA pe țări, acolo unde reușim să ne menținem de câțiva ani, asigură doar un loc în turul 1 preliminar al Champions League pentru campioană și două locuri în Conference League și un loc în Europa League pentru câștigătoarea Cupei României.

În viitorul apropiat, e foarte greu ca fotbalul românesc să mai primească o echipă în cupele europene, asta dacă nu vor urma două sau trei sezoane ”de vis” pentru echipele noastre în competițiile UEFA. Locul 15, care ne-ar asigura încă un loc în Champions League pentru vicecampioană, pare foarte greu de atins.