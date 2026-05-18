NEWS ALERT Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liber de contract de la finalul anului trecut, tehnicianul de 47 de ani e pe cale să ia o decizie pe care a evitat-o, într-o primă fază, după plecarea de la națională.

TAGS:
edward iordanescuSaudi Pro LeagueArabia Sauditaromanii din zona araba
Din articol

Edward Iordănescu e printre cel mai bine cotați antrenori români fără angajament, la ora actuală. Și nu pentru că a dus lipsă de oferte, ci pentru că, fiind un tip meticulos, n-a vrut să stea pe bancă la chiar orice fel de echipă.

Cunoscut drept un antrenor care măsoară de zece ori, ca să taie o dată, Edward Iordănescu a avut ocazia de a reveni în circuit, încă din februarie 2025, la doar jumătate de an după ce a plecat de la naționala României. Atunci, Al-Taawoun (Arabia Saudită) i-a pus în față un contract generos, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

La vremea respectivă însă, tehnicianul român a ezitat și, după ce a tot „cântărit“ varianta apărută, a preferat să zică „nu“. Paradoxal, refuzul său nu i-a descurajat pe arabi! Pentru că, după ceva timp, Al-Taawoun a revenit cu o a doua ofertă, astronomică de-a dreptul, după cum Sport.ro a arătat aici. 

Din nou însă, Edward Iordănescu a refuzat să facă pasul spre Orientul Mijlociu din dorința de a rămâne în fotbalul european. Ceea ce a și făcut, în vara anului 2025, când a bătut palma cu Legia Varșovia (Polonia). Și, chiar dacă a cucerit o Supercupă cu această grupare, per total, mandatul său aici, de doar 4 luni, n-a fost nici pe placul său, nici pe placul conducerii. Așa s-a și ajuns la „divorțul“ de la finalul lunii octombrie.

Edward Iordănescu, o experiență amară la Legia Varșovia

  • Edward iordanescu imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Edward Iordănescu va semna cu un club din Saudi Pro League“

După acest episod, Edward Iordănescu a ajuns acum la 7 luni pe tușă. Dar e clar că e dornic să se reapuce de treabă, mai ales că acest sezon e pe final. Dacă va prelua o formație de acum, fostul selecționer va avea ocazia de a forma lotul și de a efectua, integral, pregătirea de vară.

Tocmai de aceea, sunt semne că tehnicianul de 47 de ani a început deja tatonările pentru revenirea în circuit. Potrivit jurnalistului Ahmed Ragab, un fel de Fabrizio Romano al fotbalului arab, Edward Iordănescu e aproape de a semna noul contract.

Potrivit surselor mele, antrenorul român, Edward Iordănescu, e în negocieri avansate cu un club din Regat și va lucra în Saudi Pro League, începând din sezonul 2026-2027. Mai multe detalii, în curând!“, a anunțat Ahmed Ragab.

În acest moment, sunt mai multe grupări importante din Saudi Pro League, care își vor schimba antrenorii, în următoarele săptămâni. Inclusiv Simone Inzaghi, aflat la Al-Hilal, riscă să-i fie reziliat contractul, pentru că a ratat deja trofeul Champions League și e pe cale să piardă și titlul în fața rivalei Al-Nassr Riad.

În Saudi Pro League, printre cele mai râvinte campionate ale lumii datorită petrodolarilor, antrenorii români au o imagine excelentă. Sport.ro a arătat aici confirmarea acestei realități, în urma unui clip difuzat la televiziunea saudită.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
ARTICOLE PE SUBIECT
Edi Iordănescu, răspuns pentru CFR Cluj. Condițiile impuse de fostul selecționer
Edi Iordănescu, răspuns pentru CFR Cluj. Condițiile impuse de fostul selecționer
Anghel Iordănescu, rezerva-surpriză în 1986 din Steaua-Barcelona! Cum au simțit pe teren steliștii schimbarea uimitoare
Anghel Iordănescu, rezerva-surpriză în 1986 din Steaua-Barcelona! Cum au simțit pe teren steliștii schimbarea uimitoare
Cum au încercat belgienii să-l rupă pe Edi Iordănescu de națională. Condiția care a aruncat în aer negocierile
Cum au încercat belgienii să-l rupă pe Edi Iordănescu de națională. Condiția care a aruncat în aer negocierile
ULTIMELE STIRI
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor



Recomandarile redactiei
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi
Alte subiecte de interes
"Eu nu cred!" Reacția lui Victor Becali când a auzit că "Il Luce" l-a sunat pe Edi Iordănescu pentru a-l convinge să revină la națională
"Eu nu cred!" Reacția lui Victor Becali când a auzit că "Il Luce" l-a sunat pe Edi Iordănescu pentru a-l convinge să revină la națională
Dănuț Lupu este convins: "Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!"
Dănuț Lupu este convins: "Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!"
Ofertă din Arabia Saudită pentru Carlo Ancelotti! Nu contează echipa, contează salariul, de-a dreptul uriaș
Ofertă din Arabia Saudită pentru Carlo Ancelotti! Nu contează echipa, contează salariul, de-a dreptul uriaș
După Florin Niță, încă un tricolor a debutat în prima ligă din Arabia Saudită! Pasă de gol în prelungiri, victorie de poveste cu goluri în '1 și '90+3
După Florin Niță, încă un tricolor a debutat în prima ligă din Arabia Saudită! Pasă de gol în prelungiri, victorie de poveste cu goluri în '1 și '90+3
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
CITESTE SI
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

stirileprotv Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

stirileprotv Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!