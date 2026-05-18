Edward Iordănescu e printre cel mai bine cotați antrenori români fără angajament, la ora actuală. Și nu pentru că a dus lipsă de oferte, ci pentru că, fiind un tip meticulos, n-a vrut să stea pe bancă la chiar orice fel de echipă.

Cunoscut drept un antrenor care măsoară de zece ori, ca să taie o dată, Edward Iordănescu a avut ocazia de a reveni în circuit, încă din februarie 2025, la doar jumătate de an după ce a plecat de la naționala României. Atunci, Al-Taawoun (Arabia Saudită) i-a pus în față un contract generos, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

La vremea respectivă însă, tehnicianul român a ezitat și, după ce a tot „cântărit“ varianta apărută, a preferat să zică „nu“. Paradoxal, refuzul său nu i-a descurajat pe arabi! Pentru că, după ceva timp, Al-Taawoun a revenit cu o a doua ofertă, astronomică de-a dreptul, după cum Sport.ro a arătat aici.

Din nou însă, Edward Iordănescu a refuzat să facă pasul spre Orientul Mijlociu din dorința de a rămâne în fotbalul european. Ceea ce a și făcut, în vara anului 2025, când a bătut palma cu Legia Varșovia (Polonia). Și, chiar dacă a cucerit o Supercupă cu această grupare, per total, mandatul său aici, de doar 4 luni, n-a fost nici pe placul său, nici pe placul conducerii. Așa s-a și ajuns la „divorțul“ de la finalul lunii octombrie.