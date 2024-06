Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă

Ucraineanca și-a adjudecat victoria după o oră și 31 de minute.

A fost un prim set echilibrat. Svitolina a reușit primul break al partidei la 4-3, dar jucătoarea din România a reușit să îl recupereze imediat. La 6-5 în favoarea Elinei Svitolina, Ana Bogdan a pierdut pe propriul serviciu, iar ucraineanca s-a impus în primul set.

În al doilea act al duelului, românca a început cu un break obținut în fața numărul 19 WTA, însă Svitolina a reușit să echilibreze scorul în setul secund la următorul game. Până la final, Svitolina a mai câștigat trei game-uri pe serviciul Anei Bogdan și a reușit să se califice în optimile de finală, acolo unde se va duela cu Elena Rybakina, care a învins-o în turul trei pe Elise Mertens cu scorul de 6-4, 6-2.

Tot astăzi, Irina Begu (127 WTA) a fost eliminată de la Roland Garros, după ce a pierdut în fața franțuzoaicei Varvara Gracheva (88 WTA). Astfel, România nu mai are nicio reprezentantă la Open-ul Francez.

????✅ Elina Svitolina ???????? advanced in the RG 4th round with a 7:5, 6:2 win vs Ana Bogdan ????????

Elina will play in the 2nd week of the French Open for the 6th time

