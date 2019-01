"Nu e JENATA sa se imbrace asa?" Serena Williams, aparitia momentului la Australian Open! Tinuta care a provocat mii de reactii. FOTO

Serena Williams se poate duela cu Simona Halep in optimi la Australian Open.

Revenita dupa ce a nascut si ceva probleme de sanatate, Serena Williams lupta pentru revenirea in elita tenisului feminin. Legendara jucatoare americana a venit la Melbourne cu o costumatie speciala din partea Nike, una ce nu putea sa treaca neobservata.

Au urmat mii de reactii legate mai ales de curajul de a purta o tinuta atat de sumara. Serena a vorbit de multe ori despre corpul ei si le-a sfatuit pe femei sa nu aiba complexe, ci sa-si etaleze cu mandrie formele.

Serena a trecut de Eugenie Bouchard in doua seturi scurte, 6-2; 6-2 si merge in turul al treilea. In optimi, Serena se poate duela cu Simona Halep, care o intalneste pe Venus in turul al treilea.



"As vrea sa am increderea Serenei ca sa port o asemenea tinuta", scrie Vivienne pe Twitter.

"O asemenea tinuta ar trebui interzisa", sau "cum de nu ii este jena sa se imbrace asa pe teren", sunt cateva din reactiile negative ale userilor de pe Twitter.

