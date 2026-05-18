Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român

Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a avut parte de un debut dezastruos la Gaziantep. 

TAGS:
Mirel RadoiGaziantepdennis dragus
Din articol

După ce a plecat de la FCSB mai devreme decât se anticipa pentru a-și încerca norocul în Turcia, la Gaziantep, Mirel Rădoi a avut parte de o dezamăgire uriașă. 

Exod la Gaziantep la finalul acestui sezon! Viitorul lui Denis Drăguș stă în mâinile lui Mirel Rădoi

  • Mirel radoi 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În primele patru meciuri pe banca turcilor, Mirel Rădoi a înregistrat patru eșecuri la rând, cu Eyupspor (scor 0-3), Beșiktaș (scor 0-2), Goztepe (scor 1-2) și Bașakșehir (scor 1-2). 

La două zile de la eșecul cu Bașakșehir, presa din Turcia a anunțat o primă decizie importantă luată de turci. Se pare că, imediat după ultimul meci al sezonului, nu mai puțin de nouă jucători au plecat de la Gaziantep. Cei nouă se aflau la Gaziantep sub formă de împrumut, iar, după eșecul cu Bașakșehir, s-au întors la echipele de care aparțin. Printre aceștia se află și atacantul echipei naționale, Denis Drăguș, care s-a întors la Trabzonspor. 

Totuși, conform GaziantepOlusum, nu este exclus ca, în urma rapoartelor întocmite de Mirel Rădoi, unii dintre jucătorii care au plecat la finalul acestui sezon să se întoarcă la Gaziantep pentru următoarea stagiune, astfel că Denis Drăguș ar putea evolua sub comanda lui Rădoi în următorul sezon.

Poziția finală din clasament

Gaziantep a încheiat campionatul pe locul 12 cu 37 de puncte. Bilanțul lui Mirel Rădoi în patru meciuri este unul catastrofal: patru eșecuri și un golaveraj de 2-9. 

Gaziantep nu a avut niciodată în sezonul curent o serie atât de nefastă. Ultima oară când Gaziantep a pierdut patru meciuri la rând în campionat s-a întâmplat în stagiunea precedentă, spre final, pe care a încheiat-o cu trei remize consecutive după alte patru eșecuri. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ULTIMELE STIRI
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Bogdan Vlădău intră în ring! Fostul model de la „Vara Ispitelor” este pregătit de Doroftei: „Are foarte mari șanse!”
Bogdan Vlădău intră în ring! Fostul model de la „Vara Ispitelor” este pregătit de Doroftei: „Are foarte mari șanse!”
Mirel Rădoi transferă din Superliga! Fotbalistul dorit de român la Gaziantep
Mirel Rădoi transferă din Superliga! Fotbalistul dorit de român la Gaziantep
Uluitor: cum a ajuns Florin Lovin să facă schimb de tricouri cu David Beckham, pe Santiago Bernabeu
Uluitor: cum a ajuns Florin Lovin să facă schimb de tricouri cu David Beckham, pe Santiago Bernabeu
Coșmar pentru U Cluj în primul tur preliminar Europa League! Peste ce adversari pot da ”Șepcile Roșii”
Coșmar pentru U Cluj în primul tur preliminar Europa League! Peste ce adversari pot da ”Șepcile Roșii”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura



Recomandarile redactiei
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Uluitor: cum a ajuns Florin Lovin să facă schimb de tricouri cu David Beckham, pe Santiago Bernabeu
Uluitor: cum a ajuns Florin Lovin să facă schimb de tricouri cu David Beckham, pe Santiago Bernabeu
Bogdan Vlădău intră în ring! Fostul model de la „Vara Ispitelor” este pregătit de Doroftei: „Are foarte mari șanse!”
Bogdan Vlădău intră în ring! Fostul model de la „Vara Ispitelor” este pregătit de Doroftei: „Are foarte mari șanse!”
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Mirel Rădoi transferă din Superliga! Fotbalistul dorit de român la Gaziantep
Mirel Rădoi transferă din Superliga! Fotbalistul dorit de român la Gaziantep
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!