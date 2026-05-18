Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român

După ce a plecat de la FCSB mai devreme decât se anticipa pentru a-și încerca norocul în Turcia, la Gaziantep, Mirel Rădoi a avut parte de o dezamăgire uriașă.

În primele patru meciuri pe banca turcilor, Mirel Rădoi a înregistrat patru eșecuri la rând, cu Eyupspor (scor 0-3), Beșiktaș (scor 0-2), Goztepe (scor 1-2) și Bașakșehir (scor 1-2).

La două zile de la eșecul cu Bașakșehir, presa din Turcia a anunțat o primă decizie importantă luată de turci. Se pare că, imediat după ultimul meci al sezonului, nu mai puțin de nouă jucători au plecat de la Gaziantep. Cei nouă se aflau la Gaziantep sub formă de împrumut, iar, după eșecul cu Bașakșehir, s-au întors la echipele de care aparțin. Printre aceștia se află și atacantul echipei naționale, Denis Drăguș, care s-a întors la Trabzonspor.

Totuși, conform GaziantepOlusum, nu este exclus ca, în urma rapoartelor întocmite de Mirel Rădoi, unii dintre jucătorii care au plecat la finalul acestui sezon să se întoarcă la Gaziantep pentru următoarea stagiune, astfel că Denis Drăguș ar putea evolua sub comanda lui Rădoi în următorul sezon.

Poziția finală din clasament

Gaziantep a încheiat campionatul pe locul 12 cu 37 de puncte. Bilanțul lui Mirel Rădoi în patru meciuri este unul catastrofal: patru eșecuri și un golaveraj de 2-9.

Gaziantep nu a avut niciodată în sezonul curent o serie atât de nefastă. Ultima oară când Gaziantep a pierdut patru meciuri la rând în campionat s-a întâmplat în stagiunea precedentă, spre final, pe care a încheiat-o cu trei remize consecutive după alte patru eșecuri.