SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Reactia lui Darren Cahill dupa meciul fostei sale eleve: "Esti nebuna!". VIDEO

Simona Halep s-a calificat in turul trei la Australian Open dupa o revenire incredibila. Liderul mondial din WTA a trecut in trei seturi foarte disputate de Sofia Kenin, 37 WTA, scor 6-3, 6-7, 6-4. Fostul sau antrenor, chiar daca nu a fost prezent in tribuna, a urmarit cu mare interes meciul romancei, iar la final, australianul i-a spus in fata ca este "nebuna" pentru ca nu a profitat de momentul de la scorul de 6-3, 3-0.

"Tot ce imi spune e foarte special. Inaintea turneului mi-a zis ca trebuie sa raman puternica din punct de vedere mental deoarece nu am inca picioarele pregatite pentru tenis, iar asta va veni pe parcurs. Chiar si dupa meciul de azi am vorbit, mi-a zis ca sunt nebuna. Stiam asta, dar, da. Venind de la el este un pic mai important. Tot timpul imi ofera sfaturi bune. Il ascult si cred ca il voi asculta pentru totdeauna", a declarat Simona la conferinta de presa.

Simona Halep va evolua in turul al treilea contra americancei Venus Williams, iar daca va trece de aceasta, ar putea-o intalni in optimi pe sora ei, Serena.

Simo about @darren_cahill "Everything he says is a special thing for me, today we talked and he said I'm crazy, I knew that, but coming from him is a little bit more important, he always gives me good advices and I think I will listen to him forever" ❤

