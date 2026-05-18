Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Formația antrenată de Filipe Coelho a învins-o pe U Cluj în finala Cupei României, pe 13 mai, la loviturile de departajare, scor 0-0 (6-5 d.l.d.) și a cucerit trofeul. Câteva zile mai târziu, pe 17 mai, oltenii au învins ”Șepcile Roșii” fără drept de apel în finala pentru ”titlu”, scor 5-0, și au devenit campionii României.

Pe ”Ion Oblemenco”, după doar 8 minute, scorul era 2-0 în favoarea Universității Craiova, după golurile marcate de Matei (minutul 3) și Al Hamlawi (minutul 8). Pe finalul primei reprize, ardelenii au rămas în zece jucători după eliminarea lui Mendy, iar oltenii s-au dezlănțuit în actul secund. Al Hamlawi a făcut dubla în minutul 48. Mekvabishvili a făcut 4-0 în minutul 59, iar Luca Băsceanu a stabilit scorul final în minutul 72.

Sezonul competițional 2026-2027 va fi inaugurat așa cum este tradiția cu Supercupa României, însă mulți s-au întrebat ce se va întâmpla cu Supercupa în cazul în care o singură echipă câștigă atât titlul, cât și Cupa României.

Articolul 31 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice al Federației Române de Fotbal explică în mod concret ce se întâmplă cu Supercupa României în cazul în care o echipă face eventul.

În mod normal, Supercupa României se dispută între campioana României și câștigătoarea Cupei României, însă, în cazul în care o singură echipă câștigă și titlul și Cupa, așa cum este cazul în acest sezon, atunci Supercupa se dispută între campioană și echipa clasată pe locul doi în campionat.

”1. În fiecare sezon competiţional, FRF organizează Supercupa României, între echipa câştigătoare a Campionatul Naţional ”Liga I” şi câştigătoarea Cupei României în sezonul competiţional precedent.

2. În cazul în care aceeaşi echipă câştigă şi campionatul Ligii I şi Cupa României, Supercupa României se va desfăşura între echipa campioană şi echipa clasată pe locul doi în Campionatul Naţional Liga I”, se arată în regulament.

Astfel, Supercupa României se va disputa între Universitatea Craiova și U Cluj, la data de 11 iulie 2026, în săptămâna premergătoare primei etape din Superliga României.