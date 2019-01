AUSTRALIAN OPEN | Simona Halep va intalni o jucatoare ce sufera de o boala incurabila! "Orice este posibil" Detaliile nestiute!

Simona Halep va juca cu Venus Williams in turul 3 de la Australian Open.

Liderul mondial, Simona Halep, a ajuns in turul al treilea la Australian Open, dupa doua meciuri extrem de disputate. In primul tur, romanca a trecut de Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2, iar in turul secund de Sofia Kenin, scor 6-3, 6-7, 6-4. In turul 3, Simona va avea parte de o adversara redutabila, legendara Venus Williams.

Sora mai mare a Serenei Williams are 38 de ani, a fost lider mondial, iar in anii 90 a avut parte de dueluri interesante cu romancele Irina Spirlea si Ruxandra Dragomir.

"Cu Venus Williams nu voi alerga atat de mult. Cu ea punctele se vor termina repede. Va fi un meci greu. E o jucatoare enorma, dar nu am nimic de pierdut. Ca si pana acum, o sa incerc sa nu cedez niciun moment si sa cred ca pot sa castig. Orice este posibil", a spus Simona Halep dupa meciul cu Sofia Kenin.

Chiar daca a ajuns la 38 de ani, Venus Williams nu renunta la cariera sa si continua sa fie prezenta la majoritatea turneelor importante. Putini stiu, insa, ca Venus sufera de o boala incurabila: sindromul Sjogren. Aceasta afectiune provoaca oboseala cronica, ochi si gura uscate si inflamatii ale articulatiilor.

"Eu ma simt foarte bine acum, fara antrenor", a spus sora Serenei. Venus a luat hotararea sa renunte la antrenorul ce o pregatea de 11 ani. Ea a trecut astazi de Alize Cornet, scor 6-3, 4-6, 6-0. Scorul la general este condus de americanca, 2-3, insa Halep a castigat ultimele doua dispute.