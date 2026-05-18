„The Special One” a ajuns la un acord verbal cu gruparea de pe Santiago Bernabeu și urmează să semneze un contract valabil pe doi ani, după finalul actualei stagiuni din La Liga.

Prezentarea, după finalul sezonului din Spania

Potrivit Cadena SER, oficializarea revenirii lui Mourinho nu va avea loc înainte de ultima etapă din La Liga, programată pe 23 mai, din cauza proceselor interne și a calendarului instituțional al clubului madrilen.

Jurnalistul Fabrizio Romano a confirmat că toate condițiile contractuale au fost agreate verbal între părți, urmând ca doar semnarea documentelor să mai întârzie anunțul oficial.

Mourinho se află în prezent sub contract cu Benfica Lisabona, valabil până în 2027, însă clauza de reziliere permite plecarea sa în cazul unei oferte de la Real Madrid. Pentru eliberarea tehnicianului, madrilenii ar urma să plătească aproximativ 7 milioane de euro, după cum Sport.ro v-a explicat aici.

Revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid ar marca astfel al doilea său mandat pe banca „galacticilor”, la mai bine de un deceniu de la prima experiență din capitala Spaniei, când avea să-și treacă în cont 127 de victorii.