CIES a desemnat cele mai bune ”produse de export” din România după eventul Universității Craiova! FCSB are un jucător pe podium

Oltenii au făcut eventul. Cu doar câteva zile în urmă, formația din Bănie a învins ”Șepcile Roșii” la loviturile de departajare, scor 0-0 (6-5 d.l.d.).

După ce Superliga României și-a aflat noua campioană, analiștii de la CIES Football Observatory au actualizat lista cu cele mai bune ”produse de export” din campionatul României.

Așa cum era de așteptat, în topul listei, se află un jucător al Universității Craiova. Născut în 2006, specialiștii CIES îl văd pe David Matei, mijlocașul oltenilor, jucătorul cu cele mai mari șanse să prindă un transfer important.

Cotat la 900.000 de euro de către Transfermarkt, David Matei poate fi vândut pe o sumă uriașă, consideră CIES, între 7,9 și 9,2 milioane de euro.

David Matei a pus umărul și la titlul câștigat de olteni. A deschis scorul în ”finala de titlu” cu U Cluj după doar trei minute. În acest sezon, Matei și-a trecut în cont cinci goluri și două pase decisive.