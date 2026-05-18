Oltenii au făcut eventul. Cu doar câteva zile în urmă, formația din Bănie a învins ”Șepcile Roșii” la loviturile de departajare, scor 0-0 (6-5 d.l.d.).
CIES a desemnat cele mai bune ”produse de export” din România după eventul Universității Craiova! FCSB are un jucător pe podium
Universitatea Craiova este noua campioană a României, după ce a învins-o în meciul direct pe U Cluj cu scorul de 5-0.
După ce Superliga României și-a aflat noua campioană, analiștii de la CIES Football Observatory au actualizat lista cu cele mai bune ”produse de export” din campionatul României.
Așa cum era de așteptat, în topul listei, se află un jucător al Universității Craiova. Născut în 2006, specialiștii CIES îl văd pe David Matei, mijlocașul oltenilor, jucătorul cu cele mai mari șanse să prindă un transfer important.
Cotat la 900.000 de euro de către Transfermarkt, David Matei poate fi vândut pe o sumă uriașă, consideră CIES, între 7,9 și 9,2 milioane de euro.
David Matei a pus umărul și la titlul câștigat de olteni. A deschis scorul în ”finala de titlu” cu U Cluj după doar trei minute. În acest sezon, Matei și-a trecut în cont cinci goluri și două pase decisive.
Pe locul doi în clasamentul celor mai bune produse de export din campionatul României este, puțin surprinzător având în vedere că FCSB nu a prins nici măcar play-off-ul, Alexandru Stoian, atacantul de 18 ani, pe care roș-albaștrii l-au transferat de la Farul Constanța la începutul anului trecut. Deși Transfermarkt îl estimează la aproximativ 650.000 de euro, analiștii CIES susțin că Stoian ar putea fi vândut de FCSB pe o sumă cuprinsă între 3,6 și 4,2 milioane de euro.
Podiumul este completat de Lorenzo Biliboc, extrema celor de la CFR Cluj. În vârstă de 19 ani, Biliboc este cotat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro, dar CIES estimează că ”Feroviarii” pot obține în schimbul său între 3,3 și 3,9 milioane de euro.
