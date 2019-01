SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Numarul 1 a vorbit despre viitorul antrenor! "Vei lucra cu Andre Agassi?" Ce raspuns a oferit Simona!

Simona Halep continua parcursul de la Australian Open.

Numarul 1 mondial, Simona Halep, a avut nevoie de trei seturi pentru a trece mai departe, in turul 3, la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Romanca a invins-o cu scorul de 6-3, 6-7, 6-4 pe americanca Sofia Kenin, dupa ce a revenit de la 2-4 in setul decisiv.

In presa s-a vehiculat si numele viitorului antrenor al Simonei, iar jurnalistii au deschis acest subiect la conferinta de presa. Intrebata daca Andre Agassi se va alatura echipei liderului mondial, Halep a raspuns categoric: "Exclus!".

Dupa un meci intens de doua ore si jumatate, Halep a publicat si un mesaj pe contul sau de Twitter: "Acolo unde exista vointa, exista o cale".

In turul urmator, Simona Halep se va duela cu Venus Williams, locul 38 WTA. Partida din turul 3 al Australian Open va avea loc in sesiunea de seara a turneului, ceea ce inseamna ca meciul poate fi urmarit in dimineata zilei de sambata.